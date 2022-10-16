Щоденний випуск «Новин Донбасу» щодо ситуації на Сході України та по всій країні. Сьогодні у випуску:
- Обстріл центру Донецька. Ракета вдарила до будівлі «адміністрації». Є поранені.
- Бахмут під постійним вогнем. Обстріл не припиняється.
- Життя у звільненому Лимані. Місцеві жителі готують їжу на багаттях.
- Вибухи у Білгороді. Під обстрілом район аеропорту спрацювало ППО.
- У Рубіжному військові із Чечні виселяють місцевих мешканців. Дороги до Сватового та Кремінної заміновані.
- Російська влада може брати участь у широкій кампанії етнічної чистки. Депортувати українців та заселяти українські міста завезеними росіянами — Інститутом вивчення війни.
- Українська розвідка оголосила нагороду в 100 тисяч доларів за затримання Ігоря Гіркіна-Стрєлкова.