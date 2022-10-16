Щоденний випуск «Новин Донбасу» щодо ситуації на Сході України та по всій країні. Сьогодні у випуску:

Обстріл центру Донецька. Ракета вдарила до будівлі «адміністрації». Є поранені.

Бахмут під постійним вогнем. Обстріл не припиняється.

Життя у звільненому Лимані. Місцеві жителі готують їжу на багаттях.

Вибухи у Білгороді. Під обстрілом район аеропорту спрацювало ППО.

У Рубіжному військові із Чечні виселяють місцевих мешканців. Дороги до Сватового та Кремінної заміновані.

Російська влада може брати участь у широкій кампанії етнічної чистки. Депортувати українців та заселяти українські міста завезеними росіянами — Інститутом вивчення війни.

Українська розвідка оголосила нагороду в 100 тисяч доларів за затримання Ігоря Гіркіна-Стрєлкова.