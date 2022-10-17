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Деоккупированные села Луганщины массированно обстреливают оккупанты — Гайдай

17 октября 2022, 08:30

Деоккупированные села Луганщины массированно обстреливают оккупанты — Гайдай

Российская армия обстреляла недавно деоккупированные ВСУ населенные пункты Луганской области - Грековку, Новоегоровку и Белогоровку. Об этом сообщил глава Луганской ОВА Сергей Гайдай.

Он отметил, что в этих селах и пгт еще остается местное население, эвакуировать же людей из-за обстрелов сейчас могут только украинские военные.

Также Сергей Гайдай рассказал, что оккупанты мобилизуют на войну против Украины коммунальщиков Станицы Луганской, их поставили на военный учет и провели медосмотр, по результатам которого, все оказались пригодны к военной службе.

Так называемая «ЛНР», по его словам, присоединилась к соглашению о сотрудничестве в сфере курортов и туризма с «новыми субъектами России», что предусматривает поддержку мероприятий в сфере курортов и реализации туристического потенциала региона.

«Особенно в Рубежном, Попасной, Горском и Золотом, Северодонецке, Лисичанске. Не Крым, конечно, но промышленный туризм можно развить. Отель «Мир» заждался туристов. Последними там гостили «тиктокеры», - написал Гайдай.

Глава Луганской ОВА рассказал, что 16 октября ВСУ отбили атаки российских войск в районах населенных пунктов Торское, Спирное, Соледар, Бахмут, Майорск, Водяное, Красногоровка, Марьинка и Новомихайловка.

«Авиация Сил обороны за прошедшие сутки нанесла более тридцати ударов. Подтверждено поражение двадцати пяти районов сосредоточения вооружения и военной техники, а также шесть позиций зенитных ракетных комплексов противника. Также наши подразделения противовоздушной обороны сбили пятнадцать вражеских БПЛА. Украинские ракетные войска и артиллерия за минувшие сутки поразили два пункта управления, одну позицию противовоздушной обороны и один склад с боеприпасами», - написал Гайдай.

Новости Донбасса» поговорили с главой Луганской областной военной администрации Сергеем Гайдаем о результатах контрнаступления Вооруженных сил Украины в регионе, ситуации в освобожденных неселенных пунктах и активности российских сил в захваченных городах.

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