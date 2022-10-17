Деокуповані села Луганщини масово обстрілюють окупанти — Гайдай

Російська армія обстріляла нещодавно деокуповані ЗСУ населені пункти Луганської області - Греківку, Новоєгорівку та Білогорівку. Про це повідомив голова Луганської ОВА Сергій Гайдай.

Він зазначив, що у цих селах та смт ще залишається місцеве населення, евакуювати ж людей через обстріл зараз можуть лише українські військові.

Також Сергій Гайдай розповів, що окупанти мобілізують на війну проти України комунальників Станиці Луганської, їх поставили на військовий облік та провели медогляд, за результатами якого всі виявилися придатними до військової служби.

Так звана «ЛНР», за його словами, приєдналася до угоди про співпрацю у сфері курортів та туризму з «новими суб'єктами Росії», що передбачає підтримку заходів у сфері курортів та реалізації туристичного потенціалу регіону.

«Особливо, у Рубіжному, Попасній, Гірському та Золотому, Сєвєродонецьку, Лисичанську. Не Крим, звісно, але промисловий туризм розвинути можна. Готель «Мир» зачекався на туристів. Останніми там гостювали «тіктокери», - розказав Гайдай.

Глава Луганської ОВА розповів, що 16 жовтня ЗСУ відбили атаки російських військ у районах населених пунктів Торське, Спірне, Соледар, Бахмут, Майорськ, Водяне, Красногорівка, Мар'їнка та Новомихайлівка.

«Авіація Сил оборони протягом минулої доби завдала понад тридцять ударів. Підтверджено ураження двадцяти п’яти районів зосередження озброєння та військової техніки, а також шести позицій зенітних ракетних комплексів противника. Також наші підрозділи протиповітряної оборони збили п’ятнадцять ворожих БпЛА. Українські ракетні війська і артилерія за минулу добу уразили два пункти управління, одну позицію протиповітряної оборони та один склад з боєприпасами», - написав Гайдай.

«Новини Донбасу» поговорили з головою Луганської обласної військової адміністрації Сергієм Гайдаєм про результати контрнаступу Збройних сил України в регіоні, ситуацію у звільнених неселених пунктах та активність російських сил у захоплених містах.