Боррель: ЕС увеличивает военную помощь Украине до 3,1 млрд евро

ЕС увеличивает военную помощь Украине до 3,1 млрд евро и запускает военную учебную миссию. Об этом сообщил верховный представитель ЕС по иностранным делам и политике безопасности Жозеп Боррель в своем Twitter.



«Мы увеличиваем военную помощь ЕС до 3,1 млрд евро и запускаем военную учебную миссию ЕС для Украины. Последние неизбирательные атаки России не поколеблют нашу решимость поддерживать Украину, а только укрепят ее», - говорится в сообщении.



Он также заявил, что Европейский союз ищет конкретные доказательства участия Ирана в войне России против Украины – на фоне новой атаки дронами-камикадзе на инфраструктурные объекты в Украине.