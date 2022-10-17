Борель: ЄС збільшує військову допомогу Україні до 3,1 млрд євро

17 жовтня 2022, 14:37

Борель: ЄС збільшує військову допомогу Україні до 3,1 млрд євро

ЄС збільшує військову допомогу Україні до 3,1 млрд євро та запускає військову навчальну місію. Про це повідомив верховний представник ЄС із закордонних справ та політики безпеки Жозеп Боррель у своєму Twitter.

«Ми збільшуємо військову допомогу ЄС до 3,1 млрд євро та запускаємо військову навчальну місію ЄС для України. Останні невибіркові атаки Росії не похитнуть нашу рішучість підтримувати Україну, а лише зміцнять її», - йдеться у повідомленні.

Він також заявив, що Європейський союз шукає конкретних доказів участі Ірану у війні Росії проти України – на тлі нової атаки дронами-камікадзе на інфраструктурні об'єкти в Україні.

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