Ежедневный выпуск «Новостей Донбасса» о ситуации на Востоке Украины и по всей стране. Сегодня в выпуске:
- «Шахиды» атаковали столицу. Четверо убитых. Иран отказывается признавать продажу беспилотников РФ.
- Ракетные удары по всей стране. Россия бьет по критической инфраструктуре. Возможны веерные отключения электричества.
- Донецкая область под постоянным огнем. Обстреляны Славянск и села вдоль линии фронта.
- На оккупированной территории обстреляны Донецк, Макеевка и Ясиноватая.
- В Станице Луганской мобилизуют коммунальщиков.
- Пушилин признал проблему очередей на границе с РФ и заявил, что пенсии в «ДНР» не станут российскими.
- В Институте изучения войны считают, что передышка на фронте может сыграть на руку Путину.