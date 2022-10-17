Щоденний випуск «Новин Донбасу» щодо ситуації на Сході України та по всій країні. Сьогодні у випуску:
- «Шахіди» атакували столицю. Четверо вбитих. Іран відмовляється визнавати продаж безпілотників РФ.
- Ракетні удари по всій країні. Росія б'є критичною інфраструктурою. Можливі віялові відключення електрики.
- Донецька область під незмінним вогнем. Обстріляні Слов'янськ та села вздовж лінії фронту.
- На окупованій території обстріляно Донецьк, Макіївку та Ясинувату.
- У Станиці Луганській мобілізують комунальників
- Пушилін визнав проблему черг на кордоні з РФ і заявив, що пенсії до «ДНР» не стануть російськими.
- В Інституті вивчення війни вважають, що перепочинок на фронті може зіграти на руку Путіну.