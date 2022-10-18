До пяти увеличилось количество жертв вчерашней атаки дрона на дом в Киеве

Из-под завалов дома в центре Киева, в который вчера утром попал дрон-камикадзе оккупантов, извлекли тело еще одной погибшей жительницы - пожилой женщины. Об этом сообщил мэр города Виталий Кличко.



«Это уже пятая жертва варварской атаки россии на столицу 17 октября», - написал он, отметив, что поисково-спасательные работы в доме продолжаются.

Вчера войска России продолжили наносить ракетные и авиаудары по городам Украины. В том числе дронами-камикадзе иранского производства Shahed-136 («Шахид-136»), которые не так давно появились на вооружении оккупационной армии.