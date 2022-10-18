До п'яти збільшилася кількість жертв вчорашньої атаки дрону по будинку у Києві

З-під завалів будинку в центрі Києва, в який вчора вранці влучив дрон-камікадзе окупантів, витягли тіло ще однієї загиблої мешканки - жінки похилого віку. Про це повідомив мер міста Віталій Кличко.



«Це вже п’ята жертва варварської атаки росії на столицю 17 жовтня», - написав він, зазначивши, що пошуково-рятувальні роботи продовжуються.

Вчора війська Росії продовжили завдавати ракетних та авіаударів по містах України. Зокрема дронами-камікадзе іранського виробництва Shahed-136 («Шахід-136»), які не так давно з’явилися на озброєнні окупаційної армії.