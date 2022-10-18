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Уничтожение электростанций в Украине — главное за день ►

18 октября 2022, 23:32

Уничтожение электростанций в Украине — главное за день ►

Ежедневный выпуск «Новостей Донбасса» о ситуации на Востоке Украины и по всей стране. Сегодня в выпуске:

  • Обстрелы Донецкой области продолжаются. РФ атаковала Авдеевку, Бахмут, Курахово.
  • В Донецке обстрелян Петровский и Кировский районы. На мине подорвался гражданский.
  • На подконтрольном Донбассе боевики убирают КПП, но российские силовики продолжают досматривать автомобили.
  • Россия дронами и ракетами уничтожает энергетику Украины. Власти снова говорят о веерных отключениях.
  • На оккупированной территории обстреляны Донецк, Макеевка и Ясиноватая.

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