Ежедневный выпуск «Новостей Донбасса» о ситуации на Востоке Украины и по всей стране. Сегодня в выпуске:
- Обстрелы Донецкой области продолжаются. РФ атаковала Авдеевку, Бахмут, Курахово.
- В Донецке обстрелян Петровский и Кировский районы. На мине подорвался гражданский.
- На подконтрольном Донбассе боевики убирают КПП, но российские силовики продолжают досматривать автомобили.
- Россия дронами и ракетами уничтожает энергетику Украины. Власти снова говорят о веерных отключениях.
- На оккупированной территории обстреляны Донецк, Макеевка и Ясиноватая.