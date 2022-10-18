Щоденний випуск «Новин Донбасу» щодо ситуації на Сході України та по всій країні. Сьогодні у випуску:
- Обстріл Донецької області триває. РФ атакувала Авдіївку, Бахмут, Курахове
- У Донецьку обстріляно Петровський та Кіровський райони. На міні підірвався цивільний.
- На підконтрольному Донбасі бойовики прибирають КПП, але російські силовики продовжують доглядати автомобілі.
- Росія дронами та ракетами знищує енергетику України. Влада знову говорить про віялові відключення.
- На окупованій території обстріляно Донецьк, Макіївку та Ясинувату.