Знищення електростанцій в Україні — головне за день ►

18 жовтня 2022, 23:32

Знищення електростанцій в Україні — головне за день ►

Щоденний випуск «Новин Донбасу» щодо ситуації на Сході України та по всій країні. Сьогодні у випуску:

  • Обстріл Донецької області триває. РФ атакувала Авдіївку, Бахмут, Курахове
  • У Донецьку обстріляно Петровський та Кіровський райони. На міні підірвався цивільний.
  • На підконтрольному Донбасі бойовики прибирають КПП, але російські силовики продовжують доглядати автомобілі.
  • Росія дронами та ракетами знищує енергетику України. Влада знову говорить про віялові відключення.
  • На окупованій території обстріляно Донецьк, Макіївку та Ясинувату.

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