Ночью Энергодар был обстрелян, повреждено здание исполкома

Энергодар Запорожской области, захваченный российскими военными, был обстрелян, жители некоторых районов без света и воды. Об этом сообщил мэр города Дмитрий Орлов.

«Обстрелы сначала промышленной зоны, а затем и самого города начались около полуночи и не утихают утром», — отметил он.

Также Орлов написал, что есть сообщения о повреждении одной из подстанций и повреждениях здания исполнительного комитета городского совета Энергодара. Информации же о пострадавших среди гражданского населения на данный момент нет.

Он призвал всех жителей до стабилизации ситуации оставаться дома и соблюдать правила двух стен.

Ранее глава Днепропетровской ОВА Валентин Резниченко сообщил, что российские войска всю ночь били по области из разного оружия