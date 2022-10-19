Вночі Енергодар обстріляли, пошкоджено будівлю виконкому

Енергодар Запорізької області, захоплений російськими військовими, було обстріляно, мешканці деяких районів без світла і води. Про це повідомив мер міста Дмитро Орлов.

«Обстріли спочатку промисловоі зони, а потім і самого міста почались близько опівночі і не вщухають зранку», — зазначив він.

Також Орлов написав, що є повідомлення про пошкодження однієї з підстанцій та пошкодження будівлі виконавчого комітету міської ради Енергодару. Інформації про постраждалих серед цивільного населення наразі немає.

Він закликав усіх мешканців до стабілізації ситуації залишатися вдома та дотримуватись правил двох стін.

Раніше голова Дніпропетровської ОВА Валентин Резніченко повідомив, що російські війська всю ніч били по області з різної зброї.