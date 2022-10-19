«ДНР» заявила о ранении двух жителей Донецка за сутки

За минувшие сутки на оккупированной части Донецкой области в результате обстрелов ранены двое мирных жителей.



Как сообщает так называемый «СЦКК ДНР», в Кировском районе Донецка ранена женщина 1998 года рождения. В Петровском районе Донецка в результате подрыва на мине-«лепестке» пострадал мужчина 1953 г.р.

На подконтрольной украинским властям части Донецкой области за минувшие сутки в результате обстрелов со стороны российских сил погибли четыре мирных жителя. Кроме того, в Лимане обнаружили еще восемь гражданских, убитых россиянами во время оккупации. Еще 12 человек ранены.



