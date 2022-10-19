«ДНР» заявила про поранення двох мешканців Донецька за добу

Минулої доби на окупованій частині Донецької області через обстріли поранено двох мирних жителів.



Як повідомляє так званий «СЦКК ДНР», у Кіровському районі Донецька поранено жінку 1998 року народження. У Петрівському районі Донецька внаслідок підриву на міні-«пелюстці» постраждав чоловік 1953 р.н.

На підконтрольній українській владі частині Донецької області за минулу добу внаслідок обстрілів з боку російських сил загинули чотири мирні жителі. Крім того, у Лимані виявили ще вісім цивільних, убитих росіянами під час окупації. Ще 12 людей поранено.



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