Обстрелы Донетчины: Четверо гражданских погибли, еще 12 — ранены

На подконтрольной украинским властям части Донецкой области за минувшие сутки в результате обстрелов со стороны российских сил погибли четыре мирных жителя. Об этом сообщил глава областной военной администрации Павел Кириленко.



Смерти зафиксированы в Курахово, Бахмуте, Курдюмовке и Северске. Кроме того, в Лимане обнаружили еще восемь гражданских, убитых россиянами во время оккупации.



Еще 12 человек ранены: четверо — в Курахово, двое — в Бахмуте, по одному — в Угледаре, Новоукраинке, Богоявленке, Торецке, Воскресенке, Часов Яре.



По данным Донецкой ОВА, с 24 февраля в Донецкой области в результате полномасштабного вторжения войск РФ погибли 1046 мирных жителей. 2435 человек получили ранения. При этом власти не могут установить точное количество жертв в Мариуполе и Волновахе.

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