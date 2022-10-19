Кириленко рассказал, какие громады на Донетчине попали под обстрел

Донецкая область. Фото: ОВА

В Донецкой области российские силы продолжают активные обстрелы на Донецком и Горловском направлениях. Об этом сообщил глава областной военной администрации Павел Кириленко.



«На Донецком направлении под огонь попали Марьинская громада и Авдеевка. В Марьинской громаде были периодические "прилеты" по Марьинке и Екатериновке, в Авдеевке — обстрелы из артиллерии и "Градов" по центру города», — проинформировал Кириленко.



Он добавил, что на Горловском направлении ночью подверглись обстрелам Соледарская, Часовоярская и Торецкая громады.



«В Соледарской громаде громко было в Парасковеевке — повреждена многоэтажка и три частных дома. В Часовоярской и Торецкой громадах обстрелы пришлись на окраины», — сообщил руководитель области.

Напомним, на подконтрольной украинским властям части Донецкой области за минувшие сутки в результате обстрелов со стороны российских сил погибли четыре мирных жителя. Кроме того, в Лимане обнаружили еще восемь гражданских, убитых россиянами во время оккупации. Еще 12 человек ранены.



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