Кириленко розповів, які громади на Донеччині потрапили під обстріл

19 жовтня 2022, 11:01

Кириленко розповів, які громади на Донеччині потрапили під обстріл

Донецька область. Фото: ОВА Донецька область. Фото: ОВА

На Донеччині російські сили продовжують активні обстріли на Донецькому та Горлівському напрямках. Про це повідомив очільник обласної військової адміністрації Павло Кириленко.

«На Донецькому напрямку під вогонь потрапили Мар'їнська громада та Авдіївка. У Мар'їнській громаді були періодичні "прильоти" по Мар'їнці та Катеринівці, в Авдіївці — обстріли з артилерії та "Градів" по центру міста», — поінформував Кириленко.

Він додав, що на Горлівському напрямку вночі зазнали обстрілу Соледарська, Часовоярська та Торецька громади.

«У Соледарській громаді гучно було у Парасковіївці — пошкоджено багатоповерхівку та три приватні будинки. У Часовоярській та Торецькій громадах обстріли припали на околиці», — повідомив керівник області.

Нагадаємо, на підконтрольній українській владі частині Донецької області за минулу добу внаслідок обстрілів з боку російських сил загинули чотири мирні жителі. Крім того, у Лимані виявили ще вісім цивільних, убитих росіянами під час окупації. Ще 12 людей поранено.

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