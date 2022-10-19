Российская армия атаковала ракетами C300 школу в Гуляйполе

В результате обстрела российскими оккупантами Орехова Запорожской области сегодня ночью были ранены восемь гражданских жителей. Об этом сообщил глава Запорожской ОВА Александр Старух.

Он отметил, что у людей ранения разной степени тяжести, все госпитализированы.



«Враг применил реактивные системы залпового огня», — написал Старух, отметив, что обстрел длился около семи часов. Разрушены, по его словам, частные дома, здание городского совета, учебное заведение. В Орехове сейчас отсутствует электро и водоснабжение.

Также он рассказал, что город Гуляйполе был обстрелян ракетами С300, оккупанты ударили по местной школе. По предварительной информации, пострадавших нет.

Ранее глава Запорожской областной военной администрации Александр Старух сообщил, что ночью российские войска атаковали объект критической инфраструктуры в одном из поселков Запорожского района.