Донецк Мариуполь Славянск Макеевка Луганск Лисичанск Северодонецк Краматорск Бахмут

Российская армия атаковала ракетами C300 школу в Гуляйполе

19 октября 2022, 13:50

Российская армия атаковала ракетами C300 школу в Гуляйполе

В результате обстрела российскими оккупантами Орехова Запорожской области сегодня ночью были ранены восемь гражданских жителей. Об этом сообщил глава Запорожской ОВА Александр Старух.

Он отметил, что у людей ранения разной степени тяжести, все госпитализированы.

«Враг применил реактивные системы залпового огня», — написал Старух, отметив, что обстрел длился около семи часов. Разрушены, по его словам, частные дома, здание городского совета, учебное заведение. В Орехове сейчас отсутствует электро и водоснабжение. 

Также он рассказал, что город Гуляйполе был обстрелян ракетами С300, оккупанты ударили по местной школе. По предварительной информации, пострадавших нет.

Ранее глава Запорожской областной военной администрации Александр Старух сообщил, что ночью российские войска атаковали объект критической инфраструктуры в одном из поселков Запорожского района.

Еще по теме

Места
Орехов Запорожская область Гуляйполе
Прочее
Война

СТАТЬИ

НОВОСТИ ДОНЕЦК / ЛУГАНСК ВСЕ
15:04
«ДНР» поселит на зиму во временное жилье 5 тысяч мариупольцев
14:58
Кировский район Донецка попал под обстрел, погиб мужчина
14:55
Путин ввел военное положение на оккупированных территориях Донбасса, Херсонщины и Запорожья
14:31
В Херсонском облсовете призвали жителей области быть готовыми к провокациям оккупантов
14:17
В Мариуполе оккупанты демонтировали мемориал «Жертвам Голодомора»
12:31
Жители Донецка получили смс об эвакуации. «ДНР» заявила о технических неполадках
12:07
Принимают до 31 декабря: «ДНР» установила курс гривны к рублю
11:45
Въезд для гражданских лиц на оккупированную часть Херсонщины закрывается на 7 дней
10:34
Очереди на теплоход и досмотры с собаками: Из Херсона начали вывозить людей
09:50
Оккупанты планируют переместить на левый берег Днепра 50-60 тысяч жителей Херсонщины
09:30
«ДНР» заявила о ранении двух жителей Донецка за сутки
09:23
ВСУ отбили атаку войск РФ на деоккупированную Белогоровку — Гайдай
08:38
Ночью Энергодар был обстрелян, повреждено здание исполкома
23:32
Уничтожение электростанций в Украине — главное за день ►
23:00
Сыновья и дочь Кадырова побывали в Мариуполе и Донецке
все новости
15:47
Радой принят «Закон о создании фонда ликвидации последствий вооруженной агрессии»
15:33
В Святогорске заработала пожарная часть
15:04
«ДНР» поселит на зиму во временное жилье 5 тысяч мариупольцев
14:58
Кировский район Донецка попал под обстрел, погиб мужчина
14:55
Путин ввел военное положение на оккупированных территориях Донбасса, Херсонщины и Запорожья
14:43
Гиркина все еще не хотят брать на войну против Украины — СМИ
14:35
«Оставайтесь в укрытиях!»: Ракетная атака на Киев и ряд областей, работает ПВО
14:33
Израиль отказывается поставлять оружие Украине
14:31
В Херсонском облсовете призвали жителей области быть готовыми к провокациям оккупантов
14:17
В Мариуполе оккупанты демонтировали мемориал «Жертвам Голодомора»
13:50
Российская армия атаковала ракетами C300 школу в Гуляйполе
13:42
Жителей Киева призвали не использовать обогреватели в пиковые часы
12:58
Иран готов к переговорам с Украиной из-за обвинений в поддержке РФ
12:58
В Харьковской области под обстрел попали авто скорой помощи
12:31
Жители Донецка получили смс об эвакуации. «ДНР» заявила о технических неполадках
все новости
ВИДЕО
Очереди на теплоход и досмотры с собаками: Из Херсона начали вывозить людей
19 октября, 10:34
Уничтожение электростанций в Украине — главное за день ►
18 октября, 23:32
Зима в Украине: Как пережить холода, обстрелы ТЭЦ и отключения света ►
18 октября, 22:51

«Новости Донбасса» © 2022, все права защищены. Использование материалов сайта разрешается при условии ссылки (для интернет-изданий — гиперссылки) на сайт novosti.dn.ua.

Эта версия сайта создана при поддержке фонда Freedom House Ukraine.

®, Промо, PR, Спецпроект, Позиция — этими символами обозначается материал, который размещен на правах рекламы.

Все материалы, которые размещены на данном сайте со ссылкой на агентство «Интерфакс-Украина», не подлежат последующему воспроизведению и /или распространению в любой форме, кроме как с письменного разрешения агентства «Интерфакс-Украина».

 

Все опубликованные фотографии Depositphotos не подлежат дальнейшему воспроизведению и/или распространению в любой форме без письменного разрешения компании.

Политика сайтаПолитика конфиденциальностиРедакцияКонтактыРеклама