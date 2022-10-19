Російська армія атакувала ракетами C300 школу у Гуляйполі

Внаслідок обстрілу російськими окупантами Оріхова Запорізької області сьогодні вночі було поранено вісьмох жителів. Про це повідомив голова Запорізької ОВА Олександр Старух.

Він зазначив, що у людей поранення різного ступеня тяжкості, всі госпіталізовані.



"Ворог застосував реактивні систем залпового вогню", - написав Старух, зазначивши, що обстріл тривав близько семи годин. Зруйновані, за його словами, приватні будинки, будівля міської ради, навчальний заклад. В Оріхові зараз відсутнє електро та водопостачання.

Також він розповів, що місто Гуляйполе було обстріляне ракетами С300, окупанти вдарили по місцевій школі. За попередньою інформацією, постраждалих немає.

Раніше голова Запорізької обласної військової адміністрації Олександр Старух повідомив, що вночі російські війська атакували об'єкт критичної інфраструктури в одному із селищ Запорізького району.