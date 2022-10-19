Путин ввел военное положение на оккупированных территориях Донбасса, Херсонщины и Запорожья

Президент России Владимир Путин подписал указ о введении военного положения на оккупированных территориях Донецкой, Луганской, Запорожской и Херсонской областей.



Об этом он сообщил в ходе заседания Совбеза РФ.



«Напомню, что в "Донецкой народной Республике", "Луганской Ннародной Республике", а также Херсонской и Запорожской областях до их вступления в состав России действовал режим военного положения. И сейчас нам необходимо оформить этот режим уже в рамках российского законодательства. Поэтому мною подписан указ о введении военного положения в этих четырех субъектах Российской Федерации», — сказал Путин.



Он добавил, что бумага будет незамедлительно направлена на утверждение в Совет Федерации. Ожидается, что Совфед поддержит введение «военного положения» на этих территориях во время голосования сегодня вечером.



Согласно указу Путина, военное положение вводится 20 октября с 00:00 на оккупированных территориях Донецкой, Луганской, Запорожской и Херсонской областей.



Российские власти должны в трехдневный срок представить предложения о мерах, применяемых на территориях, на которых введено военное положение.



При необходимости в РФ в период действия военного положения «могут применяться иные меры, предусмотренные федеральным конституционным законом».