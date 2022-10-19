Путін запровадив воєнний стан на окупованих територіях Донбасу, Херсонщини та Запоріжжя

19 жовтня 2022, 14:55

Путін запровадив воєнний стан на окупованих територіях Донбасу, Херсонщини та Запоріжжя

Президент Росії Володимир Путін підписав указ про введення воєнного стану на окупованих територіях Донецької, Луганської, Запорізької та Херсонської областей.

Про це він повідомив у ході засідання Ради безпеки РФ.

«Нагадаю, що у "Донецькій народній Республіці", "Луганській Ннародній Республіці", а також Херсонській та Запорізькій областях до їх вступу до складу Росії діяв режим військового стану. І зараз нам необхідно оформити цей режим уже у рамках російського законодавства. Тому мною підписано указ про введення воєнного стану у цих чотирьох суб’єктах Російської Федерації», — сказав Путін.

Він додав, що папір буде негайно спрямований на затвердження до Ради Федерації. Очікується, що Радфед підтримає запровадження «воєнного стану» на цих територіях на голосуванні сьогодні ввечері.

Очікується, що Радфед підтримає запровадження «воєнного стану» на цих територіях під час голосування сьогодні ввечері.

Згідно з указом Путіна, військовий стан запроваджується 20 жовтня з 00:00 на окупованих територіях Донецької, Луганської, Запорізької та Херсонської областей.

Російська влада має у триденний термін подати пропозиції про заходи, що вживаються на територіях, на яких запроваджено військовий стан.

За необхідності у період дії військового стану «можуть застосовуватися інші заходи, передбачені федеральним конституційним законом».

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