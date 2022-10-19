Украина и Зеленский получили премию Сахарова 

Победителями премии Сахарова в этом году от Европейского парламента стала Украина, ее народ и президент Владимир Зеленский. Об этом президентка Европарламента Роберта Мецолла сообщила в своем Twitter.



«Они отстаивают то, во что верят. Борются за наши ценности. Защищают демократию, свободу и верховенство права. Рискуют жизнью ради нас. Никого не достойнее. Поздравляем мужественный народ Украины», - заявила она.



Премия «За свободу мысли» имени Сахарова – это премия по правам человека, основанная в 1988 году Европейским парламентом. Награда – главная правозащитная премия ЕС.



В прошлом году премию Сахарова получил российский оппозиционер Алексей Навальный.