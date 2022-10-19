Україна та Зеленський отримали премію Сахарова

Переможцями премії Сахарова цього року від Європейського парламенту стала Україна, її народ та президент Володимир Зеленський. Про це президентка Європарламенту Роберта Мецолла повідомила у своєму Twitter.



«Вони відстоюють те, у що вірять. Борються за наші цінності. Захищають демократію, свободу та верховенство права. Ризикують життям заради нас. Нікого не гідніше. Вітаємо мужній народ України», – заявила вона.



Премія «За свободу думки» імені Сахарова – це премія з прав людини, заснована 1988 року Європейським парламентом. Нагорода – головна правозахисна премія ЄС.



Минулого року премію Сахарова отримав російський опозиціонер Олексій Навальний.