Україна та Зеленський отримали премію Сахарова

19 жовтня 2022, 17:42

Україна та Зеленський отримали премію Сахарова

Переможцями премії Сахарова цього року від Європейського парламенту стала Україна, її народ та президент Володимир Зеленський. Про це президентка Європарламенту Роберта Мецолла повідомила у своєму Twitter.

«Вони відстоюють те, у що вірять. Борються за наші цінності. Захищають демократію, свободу та верховенство права. Ризикують життям заради нас. Нікого не гідніше. Вітаємо мужній народ України», – заявила вона.

Премія «За свободу думки» імені Сахарова – це премія з прав людини, заснована 1988 року Європейським парламентом. Нагорода – головна правозахисна премія ЄС.

Минулого року премію Сахарова отримав російський опозиціонер Олексій Навальний.

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