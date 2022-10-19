Полиция: Из Марьинки и Новомихайловки эвакуировали почти 100% населения

Из населенных пунктов Марьинка и Новомихайловка Донецкой области эвакуировали 99% населения. Об этом сообщила пресс-служба Нацполиции.



«В частности, одного мужчину, которому была необходима неотложная хирургическая помощь, полицейские доставили в больницу. Работники правоохранительных органов из подвала достали и двух пожилых женщин. Эвакуированных разместят в безопасном месте и предоставят все необходимое», - говорится в сообщении.



Ранее в Запорожской ОВА сообщили, что за прошедшие сутки эвакуировано по железной дороге из Запорожья во Львов, Чоп и Ковель свыше 1 300 человек.