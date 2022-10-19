Поліція: З Мар'їнки та Новомихайлівки евакуювали майже 100% населення

Із населених пунктів Мар'їнка та Новомихайлівка Донецької області евакуювали 99% населення. Про це повідомила прес-служба Нацполіції.



«Зокрема, одного чоловіка, якому була потрібна невідкладна хірургічна допомога, поліцейські доправили до лікарні. Працівники правоохоронних органів із підвалу дістали і двох жінок похилого віку. Евакуйованих розмістять у безпечному місці та нададуть усе необхідне», - йдеться у повідомленні.



Раніше в Запорізькій ОВА повідомили, що минулої доби евакуйовано залізницею із Запоріжжя до Львова, Чопа та Ковеля понад 1 300 осіб.