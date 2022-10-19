Штайнмайер отменил свой визит в Киев по соображениям безопасности — Bild

Президент ФРГ Франк-Вальтер Штайнмайер отменил свой визит в Киев, запланированный на четверг, по соображениям безопасности. Об этом пишет Bild со ссылкой на источники с немецкой и украинской стороны.



Как стало известно изданию, канцелярия Федерального президента обосновала отказ «соображениями безопасности». Однако Штайнмайер все же отправится в Украину в этом году, но позже.

Представитель украинского правительства сказал BILD: «Пока федеральный президент отменяет свой визит, есть много иностранных дипломатов и гостей, которые хотят быть в [украинской] столице прямо сейчас».



Министр иностранных дел Греции посетил Киев в среду. В четверг ожидается еще один визит другого главы государства.