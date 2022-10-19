Штайнмайєр скасував свій візит до Києва з міркувань безпеки - Bild

Президент ФРН Франк-Вальтер Штайнмаєр скасував свій візит до Києва, запланований на четвер, з міркувань безпеки. Про це пише Bild із посиланням на джерела з німецької та української сторони.



Як стало відомо, канцелярія Федерального президента обґрунтувала відмову «міркуваннями безпеки». Однак Штайнмайєр все ж таки вирушить в Україну цього року, але пізніше.

Представник українського уряду сказав BILD: «Поки федеральний президент скасовує свій візит, є багато іноземних дипломатів та гостей, які хочуть бути в [українській] столиці просто зараз».



Міністр закордонних справ Греції відвідав Київ у середу. У четвер очікується ще один візит іншого глави держави.