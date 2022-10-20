Донецк Мариуполь Славянск Макеевка Луганск Лисичанск Северодонецк Краматорск Бахмут

Военное положение на аннексированных территориях — главное за день ►

20 октября 2022, 00:28

Военное положение на аннексированных территориях — главное за день ►

Ежедневный выпуск «Новостей Донбасса» о ситуации на Востоке Украины и по всей стране. Сегодня в выпуске:

  • Путин ввел военное положение на аннексированных территориях Украины. Что это значит и что изменится.
  • Оккупанты объявили эвакуацию с Херсонской области. Пропуск через блокпост в Васильевке снова усложнили.
  • Обстрелы по всей Украине. Российские войска бьют по энергообъектам.
  • В Крыму члены иранского Корпуса стражей исламской революции учат россиян пользоваться дронами — Институт изучения войны.
  • В Донецкой области не утихают обстрелы. Бахмут в огне, Авдеевка практически уничтожена.
  • Обстрелы в Донецке. Жители массово получают смс-рассылку о срочной эвакуации.
  • Отопления на Луганщине не будет. Ремонтом поврежденных домов никто не занимается.
  • В Мариуполе оккупанты снесли памятник жертвам Голодомора.
  • Игоря Гиркина-Стрелкова не хотят брать на войну против Украины.

Еще по теме

Прочее
Война Дайджест Военное положение

СТАТЬИ

НОВОСТИ ДОНЕЦК / ЛУГАНСК ВСЕ
00:34
Обстрелян центр Донецка, пострадала районная администрация
00:28
Военное положение на аннексированных территориях — главное за день ►
19:00
Почти ничего не изменится – Пушилин о военном положении в Донецке
18:56
Мужчины из Крыма спасаются от российской мобилилизации ►
16:35
В ОП прокомментировали введение «военного положения» Путиным
16:15
Власти призвали херсонцев игнорировать заявления оккупантов об «эвакуации»
16:05
В оккупированном Крыму и шести регионах РФ Путин ввел «средний уровень реагирования»
15:04
«ДНР» поселит на зиму во временное жилье 5 тысяч мариупольцев
14:58
Кировский район Донецка попал под обстрел, погиб мужчина
14:55
Путин ввел военное положение на оккупированных территориях Донбасса, Херсонщины и Запорожья
14:31
В Херсонском облсовете призвали жителей области быть готовыми к провокациям оккупантов
14:17
В Мариуполе оккупанты демонтировали мемориал «Жертвам Голодомора»
12:31
Жители Донецка получили смс об эвакуации. «ДНР» заявила о технических неполадках
12:07
Принимают до 31 декабря: «ДНР» установила курс гривны к рублю
11:45
Въезд для гражданских лиц на оккупированную часть Херсонщины закрывается на 7 дней
все новости
00:34
Обстрелян центр Донецка, пострадала районная администрация
00:28
Военное положение на аннексированных территориях — главное за день ►
23:19
Гайдай: На восстановление Луганской области понадобится минимум 7 лет
22:23
Село Богородичное на Донетчине стало призраком после российской агрессии
21:22
Украинцев призвали ограничить потребление электроэнергии 20 октября
20:57
Штайнмайер отменил свой визит в Киев по соображениям безопасности — Bild
20:26
Израиль пояснил, что даст Украине вместо оружия
19:50
Полиция: Из Марьинки и Новомихайловки эвакуировали почти 100% населения
19:43
В Белгороде снова взрывы, местная власть отрицает обстрелы
19:34
Данилов: Россия готовит массовую депортацию украинцев из аннексированных территорий
19:25
Минреинтеграции: Найдено около 4,5 тысяч человек, с которыми была потеряна связь
19:00
Почти ничего не изменится – Пушилин о военном положении в Донецке
18:56
Мужчины из Крыма спасаются от российской мобилилизации ►
18:15
СМИ: Послы ЕС одобрили санкции для Ирана за его вовлечение в войну РФ с Украиной
17:42
Украина и Зеленский получили премию Сахарова 
все новости
ВИДЕО
Мужчины из Крыма спасаются от российской мобилилизации ►
19 октября, 18:56
Очереди на теплоход и досмотры с собаками: Из Херсона начали вывозить людей
19 октября, 10:34
Уничтожение электростанций в Украине — главное за день ►
18 октября, 23:32

«Новости Донбасса» © 2022, все права защищены. Использование материалов сайта разрешается при условии ссылки (для интернет-изданий — гиперссылки) на сайт novosti.dn.ua.

Эта версия сайта создана при поддержке фонда Freedom House Ukraine.

®, Промо, PR, Спецпроект, Позиция — этими символами обозначается материал, который размещен на правах рекламы.

Все материалы, которые размещены на данном сайте со ссылкой на агентство «Интерфакс-Украина», не подлежат последующему воспроизведению и /или распространению в любой форме, кроме как с письменного разрешения агентства «Интерфакс-Украина».

 

Все опубликованные фотографии Depositphotos не подлежат дальнейшему воспроизведению и/или распространению в любой форме без письменного разрешения компании.

Политика сайтаПолитика конфиденциальностиРедакцияКонтактыРеклама