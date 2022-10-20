Ежедневный выпуск «Новостей Донбасса» о ситуации на Востоке Украины и по всей стране. Сегодня в выпуске:
- Путин ввел военное положение на аннексированных территориях Украины. Что это значит и что изменится.
- Оккупанты объявили эвакуацию с Херсонской области. Пропуск через блокпост в Васильевке снова усложнили.
- Обстрелы по всей Украине. Российские войска бьют по энергообъектам.
- В Крыму члены иранского Корпуса стражей исламской революции учат россиян пользоваться дронами — Институт изучения войны.
- В Донецкой области не утихают обстрелы. Бахмут в огне, Авдеевка практически уничтожена.
- Обстрелы в Донецке. Жители массово получают смс-рассылку о срочной эвакуации.
- Отопления на Луганщине не будет. Ремонтом поврежденных домов никто не занимается.
- В Мариуполе оккупанты снесли памятник жертвам Голодомора.
- Игоря Гиркина-Стрелкова не хотят брать на войну против Украины.