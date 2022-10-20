Щоденний випуск «Новин Донбасу» щодо ситуації на Сході України та по всій країні. Сьогодні у випуску:
- Путін запровадив військовий стан на анексованих територіях України. Що це означає і що зміниться.
- Окупанти оголосили евакуацію з Херсонської області. Перепуск через блокпост у Василівці знову ускладнили.
- Обстріли по всій Україні. Російські війська б'ють енергооб'єктами.
- У Криму члени іранського Корпусу вартових ісламської революції вчать росіян користуватися дронами — Інститутом вивчення війни.
- У Донецькій області не вщухають обстріли. Бахмут у вогні, Авдіївку практично знищено.
- Обстріли у Донецьку. Жителі масово отримують смс-розсилку про термінову евакуацію.
- Опалення на Луганщині не буде. Ремонт пошкоджених будинків ніхто не займається.
- У Маріуполі окупанти знесли пам'ятник жертвам Голодомору.
- Ігоря Гіркіна-Стрєлкова не хочуть брати на війну проти України.