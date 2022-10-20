В Донецке показали, как выглядит здание администрации в центре после обстрела

В оккупированном российскими войсками Донецке показали как выглядит здание администрации Ворошиловского района после ночного обстрела.



Сообщается, что на месте происшествия работают коммунальные службы.

В ночь на 20 октября в оккупированном Донецке под обстрел попало здание администрации Ворошиловского района города. Зафиксировано прямое попадание, взрывной волной выбиты стекла здания. Здание расположено рядом с площадью Ленина и так называемой администрацией главы группировки «ДНР» Дениса Пушилина.