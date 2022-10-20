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В Станице Луганской оккупанты формируют маневровый жилой фонд — Гайдай

20 октября 2022, 09:14

В Станице Луганской оккупанты формируют маневровый жилой фонд — Гайдай

В Станице Луганской так называемое «министерство строительства «ЛНР» формирует маневровый жилищный фонд для беженцев. Об этом сообщил глава Луганской ОВА Сергей Гайдай.

По его словам, строить никто ничего не собирается, а формирование фонда будет проводиться за счет жилых помещений, в которых никто не проживает.

«Информацию о таких домах «администрация» района ожидает от местного населения. Не нравился сосед – сдай его дом. Это – «русский мир», - рассказал Гайдай.

Также он сообщил, что Волгоградская область РФ досрочно выполнила план на 2022 год по восстановлению объектов инфраструктуры в Станично-Луганском районе. На это дело, как отметил Гайдай, было направлено 860 миллионов российских рублей, но «кому пошли эти средства и где результаты строительства – неизвестно даже местным жителям».

«Впрочем, жилья не хватает не только для бегущих, но и для тех, кто будет бежать чуть позже. На временно оккупированную территорию Луганской области прибыли пополнения из числа мобилизованных лиц. Отмечаются многочисленные факты ограблений и мародерства. Значительное количество указанного контингента прибыли из мест лишения свободы», - написал глава Луганской ОВА.

Сергей Гайдай рассказал, что за минувшие сутки российские войска из разных видов вооружения обстреляли территорию вблизи населенных пунктов Ковалевка, Новоегоровка, Новолюбовка, Грековка, Надия. Вчера же, по его информации, подразделения Сил обороны Украины отразили атаку кафиров вблизи Белогоровки.

«Авиация Сил обороны нанесла десять ударов. Подтверждено поражение шести районов сосредоточения вооружения и военной техники, а также четырех позиций зенитных ракетных комплексов противника. Подразделения противовоздушной обороны сбили шесть крылатых ракет, вертолет Ка-52 и шестнадцать БпЛА, из них – четырнадцать «Shahed-136» иранского производства», - сообщил он.

Также Сергей Гайдай расскал, что подразделения ракетных войск и артиллерии ВСУ ударили по трем пунктам управления, шести районам сосредоточения живой силы, вооружения и военной техники, одному складу боеприпасов, станции ​​РЭС и шести другим важным объектам, включая мост и понтонную переправу, российских войск.

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