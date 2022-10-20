У Станиці Луганській окупанти формують маневровий житловий фонд — Гайдай

20 жовтня 2022, 09:14

У Станиці Луганській окупанти формують маневровий житловий фонд — Гайдай

У Станиці Луганській так зване «міністерство будівництва «ЛНР» формує маневровий житловий фонд для біженців. Про це повідомив голова Луганської ОВА Сергій Гайдай.

За його словами, будувати ніхто нічого не збирається, а формування фонду проводитиметься за рахунок житлових приміщень, де ніхто не проживає.

«Інформацію про такі домівки «адміністрація» району очікує от місцевого населення. Не подобався сусід – здай його будинок. Це – «руський мир», – розповів Гайдай.

Також він повідомив, що Волгоградська область РФ достроково виконала план на 2022 рік щодо відновлення об'єктів інфраструктури у Станично-Луганському районі. На цю справу, як зазначив Гайдай, було спрямовано 860 мільйонів російських рублів, але «кому пішли ці кошти, і де результати будівництва – невідомо навіть місцевим мешканцям».

«Втім, житла не вистачає не тільки для тих, хто біжить, а й для тих, хто бігтиме трохи пізніше. На тимчасово окуповану територію Луганської області прибуло поповнення з числа мобілізованих осіб. Відзначаються численні факти пограбувань та мародерства. Значна кількість зазначеного контингенту прибула з місць позбавлення волі», - написав голова Луганської ОВА.

Сергій Гайдай розповів, що минулої доби російські війська з різних видів озброєння обстріляли територію поблизу населених пунктів Ковалівка, Новоєгорівка, Новолюбівка, Греківка, Надія. Учора ж, за його інформацією, підрозділи Сил оборони України відбили атаку окупантів поблизу Білогорівки.

«Авіація Сил оборони завдала десять ударів. Підтверджено ураження шести районів зосередження озброєння та військової техніки, а також чотирьох позицій зенітних ракетних комплексів ворога. Підрозділи протиповітряної оборони збили шість крилатих ракет, гелікоптер Ка-52 та шістнадцять БпЛА, з них - чотирнадцять «Shahed-136»  іранського виробництва», - повідомив він.

Також Сергій Гайдай розказав, що підрозділи ракетних військ та артилерії ЗСУ вдарили по трьох пунктах управління, шести районах зосередження живої сили, озброєння та військової техніки, одному складу боєприпасів, станції РЕБ та шести іншим важливим об'єктам, включаючи міст та понтонну переправу, російських військ.

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