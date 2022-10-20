В Донецкой области задержали двух агентов ФСБ, которые собирали данные о позициях Javelin

СБУ обезвредила в Донецкой области агентов ФСБ РФ. Фото: СБУ

Служба безопасности Украины обезвредила в Донецкой области агентуру российской ФСБ, которая собирала данные о позициях ПЗРК Javelin. Об этом сообщает пресс-центр спецслужбы.



По данным следствия, задержаны двое жителей Донбасса, которые после начала полномасштабного вторжения России были завербованы представителями ФСБ. По указанию оккупантов, они должны были проводить разведывательно-подрывную деятельность вблизи линии фронта.



«Установлено, что вражеские приспешники контактировали со своими российскими кураторами по сети связных с временно оккупированной территории региона. Ими оказались несколько боевиков "1-го армейского корпуса" захватчиков», - говорится в сообщении.

СБУ обезвредила в Донецкой области агентов ФСБ РФ. Фото: СБУ

Правоохранители выяснили, что полученную от агентов информацию они передавали представителю так называемого «МГБ» и руководителю разведки одной из группировок террористической организации «ДНР», которые дальше передавала данные в ФСБ.



В настоящее время обоим задержанным сообщено о подозрении. Суд избрал им меру пресечения в виде содержания под стражей