На Донеччині затримали двох агентів ФСБ, які збирали дані про позиції Javelin

СБУ знешкодила у Донецькій області агентів ФСБ РФ. Фото: СБУ

Служба безпеки України знешкодила на Донеччині агентуру російської ФСБ, яка збирала дані про позиції ПЗРК Javelin. Про це повідомляє прес-центр спецслужби.



За даними слідства, затримано двох жителів Донбасу, які після початку повномасштабного вторгнення Росії були завербовані представниками ФСБ. За вказівкою окупантів, вони мали проводити розвідувально-підривну діяльність поблизу лінії фронту.



«Встановлено, що ворожі поплічники контактували зі своїми російськими кураторами через мережу зв'язкових із тимчасово окупованою територією регіону. Ними виявилися кілька бойовиків "1-го армійського корпусу" загарбників», - йдеться у повідомленні.

СБУ знешкодила у Донецькій області агентів ФСБ РФ. Фото: СБУ

Правоохоронці з'ясували, що отриману від агентів інформацію вони передавали представнику «МДБ» та керівнику розвідки одного з угруповань терористичної організації «ДНР», які далі передавала дані до ФСБ.



Наразі обом затриманим повідомлено про підозру. Суд обрав їм запобіжний захід у вигляді тримання під вартою