На Донеччині затримали двох агентів ФСБ, які збирали дані про позиції Javelin

20 жовтня 2022, 11:00

На Донеччині затримали двох агентів ФСБ, які збирали дані про позиції Javelin

СБУ знешкодила у Донецькій області агентів ФСБ РФ. Фото: СБУ СБУ знешкодила у Донецькій області агентів ФСБ РФ. Фото: СБУ

Служба безпеки України знешкодила на Донеччині агентуру російської ФСБ, яка збирала дані про позиції ПЗРК Javelin. Про це повідомляє прес-центр спецслужби.

За даними слідства, затримано двох жителів Донбасу, які після початку повномасштабного вторгнення Росії були завербовані представниками ФСБ. За вказівкою окупантів, вони мали проводити розвідувально-підривну діяльність поблизу лінії фронту.

«Встановлено, що ворожі поплічники контактували зі своїми російськими кураторами через мережу зв'язкових із тимчасово окупованою територією регіону. Ними виявилися кілька бойовиків "1-го армійського корпусу" загарбників», - йдеться у повідомленні.

СБУ знешкодила у Донецькій області агентів ФСБ РФ. Фото: СБУ

Правоохоронці з'ясували, що отриману від агентів інформацію вони передавали представнику «МДБ» та керівнику розвідки одного з угруповань терористичної організації «ДНР», які далі передавала дані до ФСБ.

Наразі обом затриманим повідомлено про підозру. Суд обрав їм запобіжний захід у вигляді тримання під вартою

Ще за темою

Організації
СБУ ФСБ

СТАТТІ

НОВИНИ ДОНЕЦЬК / ЛУГАНСЬК УСЕ
12:07
Що означає заява Суровікіна щодо Херсонщини, пояснили у британській розвідці
11:51
«ДНР» відкрила п'ять пунктів для оформлення російських паспортів
10:50
Окупанти вивозять з Енергодару награбоване — «Енергоатом»
10:01
У «ЛНР» заявили, що з 24 лютого загинуло понад 100 мешканців Луганщини
09:21
«ДНР» затримала жителя Маріуполя за звинуваченням у тероризмі
09:14
У Станиці Луганській окупанти формують маневровий житловий фонд — Гайдай
09:14
«ДНР» заявила про обстріли Донецька та Новотроїцького: Є загиблий та поранені
08:43
У Донецьку показали, як виглядає будівля адміністрації у центрі після обстрілу
00:34
Обстріляно центр Донецька, постраждала районна адміністрація
00:24
Військовий стан на анексованих територіях — головне за день ►
19:00
Майже нічого не зміниться – Пушилін про воєнний стан у Донецьку
18:56
Чоловіки з Криму рятуються від російської мобілізації ►
16:35
В ОП прокоментували введення «воєнного стану» Путіним
16:15
Влада закликала херсонців ігнорувати заяви окупантів про «евакуацію»
16:05
В окупованому Криму та шести регіонах РФ Путін запровадив «середній рівень реагування»
Всі новини
12:07
Що означає заява Суровікіна щодо Херсонщини, пояснили у британській розвідці
11:59
На Харківщині під тимчасовою окупацією залишається 32 населені пункти - Синєгубов
11:51
«ДНР» відкрила п'ять пунктів для оформлення російських паспортів
11:21
Російські війська обстріляли 9 населених пунктів Донецької області за добу
11:21
Штайнмайєр та Зеленський сьогодні проведуть телефонну розмову
11:16
У Центробанку РФ визнали збитки від мобілізації для економіки
11:00
На Донеччині затримали двох агентів ФСБ, які збирали дані про позиції Javelin
10:50
Окупанти вивозять з Енергодару награбоване — «Енергоатом»
10:13
Дворічну дівчинку поранено в Бахмуті — Офіс генпрокурора
10:04
Російські війська вдарили ракетами по Миколаєву
10:01
У «ЛНР» заявили, що з 24 лютого загинуло понад 100 мешканців Луганщини
09:42
В Ізюмському районі підірвалося авто рятувальників: Двоє людей загинули, четверо — поранено
09:21
«ДНР» затримала жителя Маріуполя за звинуваченням у тероризмі
09:14
У Станиці Луганській окупанти формують маневровий житловий фонд — Гайдай
09:14
«ДНР» заявила про обстріли Донецька та Новотроїцького: Є загиблий та поранені
Всі новини
ВІДЕО
Військовий стан на анексованих територіях — головне за день ►
20 жовтня, 00:24
Чоловіки з Криму рятуються від російської мобілізації ►
19 жовтня, 18:56
Черги на теплохід та огляди з собаками: З Херсона почали вивозити людей
19 жовтня, 10:34

«Новини Донбасу» © 2022, усі права захищені. Використання матеріалів сайту дозволяється за умови посилання (для інтернет-видань — гіперпосилання) на сайт novosti.dn.ua.

Цю версію сайту створено за підтримки фонду Freedom House Ukraine.

®, Промо, PR, Спецпроект, Позиція — цими символами позначається матеріал, розміщений на правах реклами.

Усі матеріали, які розміщені на даному сайті з посиланням на агентство «Інтерфакс-Україна», не підлягають подальшому відтворенню та/або розповсюдженню в будь-якій формі, крім письмового дозволу агентства «Інтерфакс-Україна».

 

Всі опубліковані фотографії Depositphotos не підлягають подальшому відтворенню та/або поширенню в будь-якій формі без письмового дозволу компанії.

Політика сайтуПолітика конфіденційностіРедакціяКонтактиРеклама