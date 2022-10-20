Штайнмайер и Зеленский сегодня проведут телефонный разговор

Федеральный президент Германии Франк-Вальтер Штайнмайер и президент Украины Владимир Зеленский в четверг, 20 октября, проведут телефонный разговор. Об этом сообщила пресс-секретарь президента ФРГ Керстин Гаммелин.



«Мы находимся в тесном и конфиденциальном планировании визита федерального президента в Украину, что важно для обеих сторон. Завтра у наших двух президентов назначен телефонный разговор», - написал она.



С аналогичным заявлением выступил и посол Украины в Германии Алексей Макеев. Он также отметил, что визит Штайнмайера в Украину находится на стадии планирования.



Ранее издание Bild сообщило, что Штайнмаер отменил запланированный на четверг, 20 октября, визит в Украину. По информации издания, визит, который согласовывался несколько недель, был отменен по «соображениям безопасности».