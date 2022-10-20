Штайнмайєр та Зеленський сьогодні проведуть телефонну розмову

Федеральний президент Німеччини Франк-Вальтер Штайнмаєр та президент України Володимир Зеленський у четвер, 20 жовтня, проведуть телефонну розмову. Про це повідомила прес-секретар президента ФРН Керстін Гаммелін.



«Ми перебуваємо у тісному та конфіденційному плануванні візиту федерального президента до України, що важливо для обох сторін. Завтра у наших двох президентів призначено телефонну розмову», - написав вона.



З аналогічною заявою виступив і посол України у Німеччині Олексій Макєєв. Він також зазначив, що візит Штайнмайєра до України перебуває на стадії планування.



Раніше видання Bild повідомило, що Штайнмайер скасував запланований на четвер, 20 жовтня візит до України. За інформацією видання, візит, який узгоджувався кілька тижнів, було скасовано з міркувань безпеки.