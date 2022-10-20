В Украине будут судить гражданина РФ - охранника бывшего главы «ЛНР»

Направлено в суд дело по обвинению охранника бывшего главы группировки «ЛНР», воевавшего в рядах российской армии и взятого в плен в августе. Об этом сообщает Офис генпрокурора.



По данным следствия, житель Воронежской области РФ в 2015 году прибыл на временно оккупированную территорию Луганской области. Там он вступил в ряды службы «правительственной» безопасности «МВД ЛНР» и получил стрелковое оружие.



«В составе вооруженной группы из нескольких десятков человек обвиняемый "нес службу" по охране ближайшего окружения председателя псевдореспублики в Луганске. Выполнял возложенные на него обязанности в НЗФ оккупационной администрации РФ с целью изменения границ территории и государственной границы», - говорится в сообщении.



По информации прокуратуры, с начала российской агрессии обвиняемый был направлен в Украину для участия в так называемой «спецоперации».



«Воевал в рядах вооруженных формирований государства-агрессора на восточном фронте. В августе 2022 года в Донецкой области был ранен и взят в плен военнослужащими ВСУ», - отмечается в сообщении.



Прокуроры Луганской областной прокуратуры направили в суд обвинительный акт в отношении него по ч. 2 ст. 110, ч. 2 ст. 260 УК Украины.