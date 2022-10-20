В Україні судитимуть громадянина РФ – охоронця колишнього голови «ЛНР»

Направлено до суду справу у звинуваченні охоронця колишнього глави угрупування «ЛНР», який воював у лавах російської армії та взятий у полон у серпні. Про це повідомляє Офіс генпрокурора.



За даними слідства, мешканець Воронезької області РФ у 2015 році прибув на тимчасово окуповану територію Луганської області. Там він вступив до лав служби «урядової» безпеки «МВС ЛНР» і отримав стрілецьку зброю.



«У складі збройної групи з кількох десятків осіб обвинувачений "ніс службу" з охорони найближчого оточення голови псевдореспубліки у Луганську. Виконував покладені на нього обов'язки у НЗФ окупаційної адміністрації РФ з метою зміни кордонів території та державного кордону», - йдеться у повідомленні.



За інформацією прокуратури, з початку російської агресії обвинувачений був направлений в Україну для участі у так званій спецоперації.



«Воював у лавах збройних формувань держави-агресора на східному фронті. У серпні 2022 року на Донеччині було поранено і взято в полон військовослужбовцями ЗСУ», - наголошується в повідомленні.



Прокурори Луганської обласної прокуратури направили до суду обвинувальний акт щодо нього за ч. 2 ст. 110, ч. 2 ст. 260 КК України.