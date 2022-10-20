Хорватия присоединилась к иску Украины против РФ в суде ООН

Хорватия присоединилась к иску Украины против России, который был подан в Международный суд ООН после начала полномасштабного вторжения 24 февраля. Об этом сообщается на сайте министерства иностранных дел Хорватии.



Хорватия стала последним государством, которое решило присоединиться к процессу Украины против России по Конвенции о предотвращении преступления геноцида и наказании за него.



«Как государство-участник Конвенции о геноциде, Республика Хорватия имеет право вмешаться в рассмотрение дела и намерена представить свое толкование соответствующих положений Конвенции о геноциде. В своем заявлении Хорватия сосредотачивается на толковании статьи IX. Конвенции о геноциде и утверждает, что Суд имеет юрисдикцию по этому делу», — сказано в сообщении МИД.



В данный момент помимо Хорватии к иску Украины против РФ присоединились Латвия, Литва, Новая Зеландия, Великобритания, Германия, Соединенные Штаты Америки, Швеция, Румыния, Франция, Италия, Польша, Дания, Ирландия, Финляндия, Эстония, Испания, Австралия, Португалия, Австрия, Люксембург и Греция.



«Хорватия подтверждает свою твердую приверженность международному порядку, основанному на правилах и уважении к международному праву, особенно к обязанности государств не прибегать к угрозам или применению силы против территориальной целостности или политической независимости любого государства и уважать права человека и международное гуманитарное право как часть международного права, а также к Конвенции о геноциде», — говорится в сообщении хорватского ведомства.

Рассмотрение дела о войне России против Украины в Международном суде ООН в Гааге инициировала украинская сторона после полномасштабного российского вторжения 24 февраля.



После обращения 39 государств-членов Международного уголовного суда в Гааге началось полномасштабное расследование преступлений, связанных с военной агрессией РФ против Украины.



В середине марта Международный суд ООН постановил, что РФ должна прекратить военные операции на территории Украины. Решение является обязательным для исполнения в соответствии с международным правом.



В июле сообщалось, что дело об обвинении Российской Федерации в геноциде украинцев Международный суд ООН в Гааге может начать рассматривать по сути уже осенью.