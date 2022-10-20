Хорватія приєдналася до позову України проти РФ у суді ООН

20 жовтня 2022, 22:00

Хорватія приєдналася до позову України проти РФ у суді ООН

Хорватія приєдналася до позову України проти Росії, який було подано до Міжнародного суду ООН після початку повномасштабного вторгнення 24 лютого. Про це повідомляється на сайті міністерства закордонних справ Хорватії.

Хорватія стала останньою державою, яка вирішила приєднатися до процесу України проти Росії за Конвенцією про запобігання злочину геноциду та покарання за нього.

«Як держава-учасниця Конвенції про геноцид, Республіка Хорватія має право втрутитися у розгляд справи та має намір подати своє тлумачення відповідних положень Конвенції про геноцид. У своїй заяві Хорватія зосереджується на тлумаченні статті IX. Конвенції про геноцид і стверджує, що Суд має юрисдикцію у цій справі», — йдеться у повідомленні МЗС.

Наразі крім Хорватії до позову України проти РФ приєдналися Латвія, Литва, Нова Зеландія, Великобританія, Німеччина, Сполучені Штати Америки, Швеція, Румунія, Франція, Італія, Польща, Данія, Ірландія, Фінляндія, Естонія, Іспанія, Австралія, Португалія, Австрія, Люксембург та Греція.

«Хорватія підтверджує свою тверду відданість міжнародному порядку, заснованому на правилах та повазі до міжнародного права, особливо до обов'язків держав не вдаватися до загроз чи застосування сили проти територіальної цілісності чи політичної незалежності будь-якої держави та поважати права людини та міжнародне гуманітарне право як частину міжнародного права, а також до Конвенції про геноцид», — йдеться у повідомленні хорватського відомства.

Розгляд справи про війну Росії проти України у Міжнародному суді ООН у Гаазі ініціювала українська сторона після повномасштабного російського вторгнення 24 лютого.

Після звернення 39 держав-членів Міжнародного кримінального суду в Гаазі розпочалося повномасштабне розслідування злочинів, пов'язаних із військовою агресією РФ проти України.

У середині березня Міжнародний суд ООН ухвалив , що РФ має припинити військові операції на території України. Рішення є обов'язковим для виконання відповідно до міжнародного права.

У липні повідомлялося , що справу про звинувачення Російської Федерації в геноциді українців Міжнародний суд ООН у Гаазі може почати розглядати, по суті, вже восени.

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