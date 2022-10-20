Вышел наш новый дайджест «Крым сегодня», темы выпуска:
- В Крыму введен так называемый «средний уровень реагирования»: какие ограничения он предполагает?
- The New York Times выяснила — Иран направил в Крым своих инструкторов по работе с ударными беспилотниками.
- Как проходит ремонт Крымского моста: поврежденные пролеты будут демонтированы до конца декабря, уверяют чиновники.
- В Крым отправят поезда с продовольствием: часть грузов, которые ранее доставлялись на полуостров грузовиками, теперь идут по железной дороге.
- Крыммстат сообщает, что подешевело, а что подорожало в Крыму.
- В Керчи не прекращается «эпидемия звонков о минировании»: в этот раз начали уже поступать сообщения о минировании... церквей.