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В Крыму — предвоенное положение. Что это означает для жителей полуострова? ►

20 октября 2022, 22:53

В Крыму — предвоенное положение. Что это означает для жителей полуострова? ►

Вышел наш новый дайджест «Крым сегодня», темы выпуска:

  • В Крыму введен так называемый «средний уровень реагирования»: какие ограничения он предполагает?
  • The New York Times выяснила — Иран направил в Крым своих инструкторов по работе с ударными беспилотниками.
  • Как проходит ремонт Крымского моста: поврежденные пролеты будут демонтированы до конца декабря, уверяют чиновники.
  • В Крым отправят поезда с продовольствием: часть грузов, которые ранее доставлялись на полуостров грузовиками, теперь идут по железной дороге.
  • Крыммстат сообщает, что подешевело, а что подорожало в Крыму.
  • В Керчи не прекращается «эпидемия звонков о минировании»: в этот раз начали уже поступать сообщения о минировании... церквей.

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