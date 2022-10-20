Вийшов наш новий дайджест «Крим сьогодні», теми випуску:
- У Криму запроваджено так званий «середній рівень реагування»: які обмеження він передбачає?
- The New York Times з'ясувала — Іран направив до Криму своїх інструкторів із роботи з ударними безпілотниками.
- Як відбувається ремонт Кримського мосту: пошкоджені прольоти буде демонтовано до кінця грудня, запевняють чиновники.
- У Крим відправлять поїзди з продовольством: частина вантажів, які раніше доставлялися на півострів вантажівками, тепер йдуть залізницею.
- Криммстат повідомляє, що подешевшало, а що подорожчало у Криму.
- У Керчі не припиняється «епідемія дзвінків про мінування»: цього разу вже почали надходити повідомлення про мінування... церков.