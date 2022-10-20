В Криму — передвоєнний стан. Що це означає для мешканців півострова? ►

20 жовтня 2022, 22:53

В Криму — передвоєнний стан. Що це означає для мешканців півострова? ►

Вийшов наш новий дайджест «Крим сьогодні», теми випуску:

  • У Криму запроваджено так званий «середній рівень реагування»: які обмеження він передбачає?
  • The New York Times з'ясувала — Іран направив до Криму своїх інструкторів із роботи з ударними безпілотниками.
  • Як відбувається ремонт Кримського мосту: пошкоджені прольоти буде демонтовано до кінця грудня, запевняють чиновники.
  • У Крим відправлять поїзди з продовольством: частина вантажів, які раніше доставлялися на півострів вантажівками, тепер йдуть залізницею.
  • Криммстат повідомляє, що подешевшало, а що подорожчало у Криму.
  • У Керчі не припиняється «епідемія дзвінків про мінування»: цього разу вже почали надходити повідомлення про мінування... церков.

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