Бахмут под обстрелом: Два человека погибли, еще один — ранен

На подконтрольной украинским властям части Донецкой области за минувшие сутки в результате обстрелов со стороны российских сил погибли два мирных жителя. Об этом сообщил глава областной военной администрации Павел Кириленко.



Обе смерти зафиксированы в Бахмуте. Также в Бахмуте один человек ранен.



Кроме того, правоохранители выявили тела девяти гражданских, погибших во время оккупации: семь — в Новоселовке и два — в Лимане.



По данным Донецкой ОВА, с 24 февраля в Донецкой области в результате полномасштабного вторжения войск РФ погибли 1070 мирных жителей. 2441 человек получил ранения. При этом власти не могут установить точное количество жертв в Мариуполе и Волновахе.

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