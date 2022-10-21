Бахмут під обстрілом: Двоє людей загинули, ще одна — поранена

На підконтрольній українській владі частині Донецької області за минулу добу через обстріли з боку російських сил загинули двоє мирних жителів. Про це повідомив очільник обласної військової адміністрації Павло Кириленко.



Обидві смерті зафіксовано у Бахмуті. Також у Бахмуті одна людина поранена.



Крім того, правоохоронці виявили тіла дев'яти цивільних, які загинули під час окупації: сім — у Новоселівці та два — у Лимані.



За даними Донецької ОВА, від 24 лютого на Донеччині внаслідок повномасштабного вторгнення військ РФ загинули 1070 мирних жителів. 2441 особа отримала поранення. При цьому влада не може встановити точну кількість жертв у Маріуполі та Волновасі.

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