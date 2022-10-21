В захваченном армией РФ Мариуполе оккупанты открыли большой морг

В захваченном российскими войсками Мариуполе Донецкой области оккупанты открыли «огромный морг», так как в городе большое количество смертей. Об этом сообщили в Мариупольском городском совете.



«Вместо того чтобы вкладывать деньги в больницы и восстановление нормальной жизни, оккупанты построили морг площадью около 7 тысяч квадратных метров. Это вызвано повышенной смертностью у населения. У людей после обстрелов россиян обострились хронические болезни, в том числе жалуются на проблемы с сердцем. Люди просто не выдерживают», - сообщили в горсовете.

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