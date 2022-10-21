У захопленому армією РФ Маріуполі окупанти відкрили великий морг

У захопленому російськими військами Маріуполі Донецької області окупанти відкрили «величезний морг», оскільки у місті велика кількість смертей. Про це повідомили у Маріупольській міській раді.

«Замість того, щоб вкладати гроші у лікарні та відновлення нормального життя, окупанти побудували морг площею близько 7 тисяч квадратних метрів. Це викликано підвищеною смертністю серед населення. У людей після обстрілів росіян загострилися хронічні хвороби, зокрема жаліються на проблеми з серцем. Люди просто не витримують», - повідомили у міськраді.

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