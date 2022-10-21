Экс-глава районной больницы в Сахалинской области стал «замминистра здравоохранения ЛНР»

Ранее возглавлявший районную больницу в Сахалинской области Алексей Рукавишников стал заместителем так называемого «министра здравоохранения» оккупированной Луганщины. Об этом сообщает пресс-служба «правительства» группировки «ЛНР».



Как пишет сепаратистский сайт ЛИЦ, Рукавишников в начале 2000-х работал врачом в больнице Санкт- Петербурга, до 2014 года был заместителем начальника отдела территориального органа Росздравнадзора по Санкт-Петербургу и Ленинградской области.



До назначения на «должность» на оккупированной Луганщине работал заместителем главного врача – исполняющим обязанности главного врача Долинской центральной районной больницы (Сахалинская область РФ).