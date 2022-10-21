Екс-голова районної лікарні в Сахалінській області став заступником «міністра охорони здоров'я ЛНР»

Олексій Рукавішніков, який раніше очолював районну лікарню в Сахалінській області РФ, став заступником так званого «міністра охорони здоров'я» окупованої Луганщини. Про це повідомляє прес-служба «уряду» угруповання «ЛНР».



Як пише сепаратистський сайт ЛІЦ, Рукавішніков на початку 2000-х працював лікарем у лікарні Санкт-Петербурга, до 2014 року був заступником начальника відділу територіального органу Росздравнагляду по Санкт-Петербургу та Ленінградській області.



До призначення на «посаду» на окупованій Луганщині працював заступником головного лікаря – виконувачем обов'язків головного лікаря Долинської центральної районної лікарні (Сахалінська область РФ).