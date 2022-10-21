В Донецкой области восстановлено газоснабжение

В Донецкой области возобновлено газоснабжение. Об этом сообщил глава Донецкой ОВА Павел Кириленко.



В Донецкой ОВА отмечают, что даже эти шаги не гарантируют бесперебойное прохождение отопительного сезона, а также не обеспечивают централизованное отопление на всей территории области.



«Как уже сообщал, централизованное отопление будет в 15 общинах Донбасса, в 10 общинах будут отапливаться объекты критической инфраструктуры и будут обустроены пункты обогрева. В 10 общинах в настоящее время централизованное отопление невозможно - прежде всего потому, что там ведутся активные боевые действия и восстановление разрушенной критически важной инфраструктуры невозможно», — написал Кириленко.



Также он дополнил, что отопительный сезон стартует в Донецкой области 1 ноября, но на сроки его начала, как сказал Кириленко, могут повлиять как погода, так и военные действия – «враг обязательно использует фактор морозов как оружие, прежде всего, против гражданского населения».

15 сентября мэр Краматорска Александр Гончаренко заявлял, что освобождение Изюма в Харьковской области открывает возможность наладить газоснабжение в Донецкую область.



